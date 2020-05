Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : vente privée, 3 services innovants débarquent sur les Freebox, le forfait 2€ s’enrichit etc…

Le service interactif myMTV est arrivé vendredi pour tous sur les Freebox Révolution, mini 4K, One et Delta. ll permet de créer ses propres chaînes TV musicales en fonction de critères basiques (genres musicaux, décennies, artiste) et de critères plus avancés (ambiances sonores ou visuelles, tempo, hits). Découvrez son fonctionnement en détail…