Free Mobile signe un nouveau partenariat sur les smartphones reconditionnés

Phone Recycle Solution (PRS), distributeur de smartphones reconditionnés, débarque dans la boutique en ligne de Free.

Après avoir signé un partenariat avec le numéro un du domaine re !Commerce en février 2019, Free accueille un nouvel acteur du marché du smartphone reconditionné dans sa boutique en ligne avec PRS.

Cette société spécialisée depuis 2008 dans le reconditionnement de produits électroniques développe des offres pour les professionnels de la téléphone mobile. Ayant déjà réalisé des opérations avec le site de vente-privée Veepee, PRS récupère des flottes de smartphones pour les reconditionner et les distribuer. Le tout avec un objectif clair : “être l’acteur majeur de la téléphonie reconditionnée en Europe“.

PRS propose une gamme variée de produits reconditionnés venant de plusieurs fabricants (Samsung, LG, Apple etc…). Tous les appareils sont testés sur plus de trente points de contrôles et reconditionnés en France.

Le premier venu dans la boutique Free Mobile provenant de ce nouveau distributeur est l’iPhone 7 reconditionné Grade A, dans son coloris Or rose ou Noir et sa version 32 Go. Vous pouvez vous le procurer pour 199€ à la commande si vous payez au comptant. Il est également possible de l’acheter en 4 fois sans frais, moyennant 52€ à la commande, puis trois fois 49€ sans frais et en 24x sans frais, comptez une première commande de 31€ puis 24 fois 7€ sans frais.

Avec ce nouvel arrivant dans la boutique, Free Mobile a ainsi revu sa catégorie dédiée aux smartphones reconditionnés, jusqu’à présent nommée re !commerce, avec un nouveau bouton sobrement intitulé “Reconditionné“.