Free lance une vente privée avec “une nouvelle surprise”

Après avoir fait son retour fin avril sur Veepee, Free Mobile dégainera dès demain une nouvelle vente privée sur le site d’e-commerce.

En ce début de déconfinement, l’opérateur de Xavier Niel ne perd pas de temps et lancera demain à 19h sur Veepee, une nouvelle offre Free Mobile, la deuxième en moins d’un mois. Comme à l’accoutumée, il devrait s’agir du forfait 100 Go et d’un smartphone offert avec un engagement de 24 mois. Le prix : 19,99€/mois soit le tarif habituel ou 9,99€/mois pendant un an. Tout dépendra de la valeur et donc de la gamme du terminal offert. Alors quelle “nouvelle surprise”, réserve Free ? Le rendez-vous est pris.