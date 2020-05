Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 129

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Le 4 mai dernier à l’occasion du jour hommage à Star Wars, Free vous a invité en vidéo à passer à la vitesse de la lumière avec la fibre 10 G-Epon de la Freebox Delta. Du pain béni pour certains abonnés à la gâchette facile !

Leur Tie Fighter à probablement explosé y’a 80 jours j’espere qu’ils vont reprendre un moyen de transport rapidement…. pic.twitter.com/T9Up1STcAs Sal Sol (@SalSol14) May 4, 2020

Sabotage en série des sites mobiles d’opérateurs : des brûleurs d’antennes s’expliquent… pathétique.

“reçu par mail” … He … les mecs crament des antennes pour les raisons suivantes : bulle virtuelle, tas de merde… Exactement ce qu’ils sont… LOL pic.twitter.com/ICxma4XKdw `Sam-ourai` (@Sam9urai) May 8, 2020

Voici une solution naturelle pour préserver les infrastructures télécoms !

Ce matin je monte au PC une belle araignée + le début d’un nid de guêpes 🐝

La totale 😅 pic.twitter.com/nIAe2cZ70y Dorian (@RandomAleatoire) May 6, 2020

Pendant ce temps certains préfèrent rire de l’infox liant la pandémie de Covid-19 au déploiement de la 5G !

Une preuve de plus que la 5G TUE ! pic.twitter.com/u0Xhpfp4Hd Arnold 😷 (@Ar_r_) May 8, 2020

Mention spéciale à La Poste ! Comme quoi il est possible d’envoyer des mails par voie postale !

Un email sur une enveloppe et ça arrive tout de même à bon port. Bravo @laposte ! @LaposteMonAmour pic.twitter.com/FGuIFBa9OR samuel petit (@samuelpetitbzh) May 6, 2020

Bonus : Asseyez-vous à la table “des vrais” !