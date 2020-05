Clin d’oeil : en hommage à Star Wars, Free vous fait passer dans l’hyperespace avec la Freebox Delta et sa fibre

A l’occasion du jour hommage à Star Wars, Free vous invite à passer à la vitesse de la lumière avec la fibre 10 G-Epon de la Freebox Delta.

Aujourd’hui, nous sommes le 4 mai. Pour vous, c’est peut être un lundi normal, mais pour les fans de la saga cinématographique Star Wars, c’est la journée pour en parler ! En anglais, la date se lit “May the fourth”, et sonne comme le début de la catchphrase iconique de la saga “May the Force be with You” (Que la Force soit avec toi en version française).

A l’occasion de cette journée pour les geeks et fans de science fiction, l’opérateur de Xavier Niel s’est fendu d’une petite animation où sa dernière box haut de gamme se transforme en vaisseau et passe dans l’hyperespace, propulsée par la technologie fibre 10 G-Epon, qui permet d’atteindre des débits moyens autour de 8 Gb/s.

La Force est puissante en Free … 😉