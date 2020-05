Free annonce la réouverture de l’ensemble de ses boutiques le 18 mai, mais conserve sa solution alternative à distance

L’opérateur de Xavier Niel a annoncé la réouverture de ses boutiques le 18 mai 2020, tout en continuant de proposer le service de rappel des abonnés.

La mobilisation des Free Helpers continue, si certaines boutiques de l’opérateur de Xavier Niel ont déjà rouvert lundi dernier, afin de tester les mesures de sécurité mises en place, l’opérateur indique sur son site officiel que “l’ensemble de nos boutiques rouvrira le lundi 18 mai 2020“.

En attendant, les conseillers restent mobilisés depuis chez eux pour venir en aide aux abonnés Free. Pour rappel, les boutiques du réseau de distribution de Free sont passées depuis quelques semaines en mode virtuel et proposent de rappeler les usagers et abonnés par téléphone, c’est un nouveau système d’assistance durant le confinement et remplaçant celui permettant la prise de rendez-vous. Si les Free Center accueilleront bientôt à nouveau des abonnés, cette alternative sera toujours possible “même après réouverture des boutiques !” précise l’opérateur de Xavier Niel.



Pour ce faire, Il suffit de se rendre sur la page officielle des Free Centers et de choisir celui de son choix. Reste ensuite à sélectionner le motif de la prise de contact, à savoir assistance mobile ou Freebox voire informations sur les offres avant de se laisser guider en fonction de la nature de votre démarche. Découvrez le fonctionnement de ce nouveau service sur cette page.

Si vous souhaitez vous rendre en boutique, Free a indiqué à Univers Freebox que les Free Centers ayant ouvert lundi 11 mai sont ceux d’Antibes, Bayonne, Caen, Le Havre, Lorient, Lyon Part-dieu, Nice Jean Médecin, Nîmes, Tours et Saint-Etienne.