Free : toutes les boutiques passent au virtuel, les conseillers sont désormais disponibles via un nouveau service d’assistance

Nouvelle initiative de Free pendant la crise sanitaire, à défaut de réouvrir, ses boutiques se mobilisent en version 2.0. Il est à présent possible d’être rappelé facilement par un conseiller du Free Center de votre choix.

Fermées depuis mi-mars, propagation de la pandémie de Coronavirus oblige, les Free Centers le sont encore aujourd’hui. Le mois dernier, le directeur général de Free, Thomas Reynaud a déclaré que l’opérateur était en train de travailler “sur les modalités d’une éventuelle réouverture en mode aménagé et avec des mesures sanitaires strictes”.

En attendant, une autre solution vient d’être mise en place, rapporte Busyspider. Les boutiques du réseau de distribution de Free passent en mode virtuel et proposent de rappeler les usagers et abonnés par téléphone, c’est un nouveau système d’assistance remplaçant celui permettant la prise de rendez-vous.

Pour ce faire, Il suffit de se rendre sur la page officielle des Free Centers et de choisir celui de son choix. Reste ensuite à sélectionner le motif de la prise de contact, à savoir assistance mobile ou Freebox voire informations sur les offres avant de se laisser guider en fonction de la nature de votre démarche.

Et le jour est joué, ne manque plus qu’à confirmer le rappel téléphonique d’un conseiller de votre boutique et d’entrer votre numéro de téléphone.