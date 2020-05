Quel geste de Free avez-vous le plus apprécié pendant le confinement ? Il n’y a pas photo

Le non-recours au chômage partiel chez Free est de loin le plus plébiscité des gestes de l’opérateur pendant le confinement selon notre dernier sondage.

“Quel geste de Free avez-vous le plus apprécié pendant le confinement ? ” La question vous a été posée le mois dernier à l’heure où l’opérateur a multiplié les initiatives en interne et envers ses abonnés mobiles et box. Les résultats sont aujourd’hui sans appel : sur les 3887 votants entre le 20 avril et le 15 mai 2020, 44% ont préféré la décision d’Iliad de ne pas recourir au chômage partiel pour ses 11 000 collaborateurs, comme Orange et à contrario de SFR et Bouygues.

Free s’est en effet affiché en entreprise citoyenne, pas d’aides de l’Etat, maintien des promesses d’embauche et une prime pour ses techniciens sur le terrain. Les salariés ont par ailleurs été invités à prendre leurs congés payés, et à suivre des formations à distance quand cela était possible. “Parce que nous sommes solides, nous devons être solidaires. C’est pourquoi iliad a décidé de ne pas déclencher le chômage partiel en mars et en avril et de ne pas faire appel à la solidarité nationale”, a notamment expliqué fin mars Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad dans une note interne. Dans le même temps l’opérateur est venu en aide à ses sous-traitants, en payant toutes ses factures sans attendre le délai légal de 45 jours et en lançant un fonds d’investissement de solidarité.

Derrière, le doublement des appels (4h au lieu de 2h) et l’augmentation à 1 Go de la data incluse dans le forfait à 2€, ont également emballé les abonnés. Au total, 25% des sondés ont préféré ce geste. Les 42 chaînes offertes en avril à tous les abonnés Freebox ne sont pas passées inaperçues, une initiative appréciée un peu plus que les autres par 18% des participants. Enfin, les films offerts sur Canal VOD (6%), l’option gratuite de blocage sur le forfait 2€ pour éviter toute surconsommation (3%), les 100 Go en roaming pour les abonnés au forfait à 19,9€ (2%) mais aussi le Mbit/s de débit 4G au delà de l’enveloppe internet (2%), ont pu plaire et se montrer très utiles pendant le confinement, en retenant toutefois moins l’attention.