Une nouvelle version de la MVV officielle de Free est disponible sur Android avec une nouvelle interface

L’application officielle de messagerie vocale visuelle (MVV) de Free Mobile déploie une nouvelle version pour les bêta-testeurs sur Android.

De quoi ravir les adeptes du mode sombre, la version bêta de l’application officielle de Free s’adapte désormais à vos paramètres pour s’afficher de manière à ne pas abîmer vos yeux. Il n’y a rien à toucher si vous avez déjà activé le mode nuit dans les paramètres de votre téléphone, l’application s’adaptera à vos préférences. Les développeurs indiquent qu’il s’agit d’une grosse refonte, avec également une nouvelle interface.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux personnes ayant rejoint le programme de bêta-test de l’opérateur, si vous souhaitez en faire partie, vous pouvez retrouver notre tuto pour rejoindre un programme de test sur le Playstore.

L’application officielle de Free est gratuite et permet d’accéder à votre répondeur téléphonique et de trier et archiver facilement les messages, mais aussi de suivre facilement la consommation de votre forfait.