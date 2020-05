Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile peuvent suivre leur consommation très facilement

Pléthore d’abonnés à un forfait Free Mobile ont pour habitude de se connecter à leur espace abonné pour suivre leur consommation. Mais il existe une solution plus rapide : le 555.

Appels, SMS et data, pour consulter son suivi conso, plusieurs possibilités s’offrent aux abonnés Free Mobile comme par exemple leur espace abonné ou encore l’application mobile officielle “Messagerie vocale Free”. Plus simple encore, il suffit d’appeler un numéro, le 555. Vous entendrez alors un message vocal automatique : « Bonjour. Votre suivi de consommation vient de vous êtes envoyé par SMS. Bonne journée ». Reste alors à ouvrir le SMS et le tour est joué.

A noter que le suivi par SMS n’indique toutefois pas les détails des consommations. Pour les consulter, il est préférable faut se connecter directement sur l’espace abonné avec ses identifiants et se rendre dans la rubrique « Gérer mon compte » puis « Conso & Factures ».