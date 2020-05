Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 250 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique de Free. D’ailleurs, que peut-on trouver dans la boutique en ce moment pour 250 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone.

Redmi Note 8 Pro : si vous avez le budget maximal de cette sélection

À 250 euros, le Redmi Note 8 Pro est une belle proposition. Il offre un bel écran, un son clair et puissant, de bonnes performances en jeu grâce à son chipset Helio G90T taillé pour le jeu mobile, une certaine polyvalence en photo grâce à son quadruple capteur 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels, une autonomie confortable avec une batterie 4 500 mAh, une charge rapide avec son bloc 18 Watts et une interface logicielle assez complète. Il y a aussi ces écouteurs de bonne facture.

Le test complet du Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T à 199 euros : le meilleur compromis pour les petits budgets

Beau design, grand écran Full HD+, quadruple capteur photo, performances suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions, grosse batterie et charge rapide, le Redmi Note 8T ne manque pas d’arguments pour séduire. Il est, à nos yeux, une référence sur son segment tarifaire.

Le Nokia 6.2 : le smartphone Android One à 199 euros

Avec le Nokia 6.2, la marque propose une expérience convenable sur le créneau des 200 euros avec un grand écran loin d’être désagréable, une expérience photo correcte (en gardant à l’esprit le positionnement tarifaire) et une journée d’autonomie atteinte sans se restreindre. Il a comme gros atout sa certification Android One annonçant à l’utilisateur une partie logicielle à jour. Notez également la présence du mini-jack et de l’USB-C.

L’Alcatel 1S 2020 à 99 euros

Récemment arrivé dans la boutique de Free Mobile, l’Alcatel 1S 2020 est le smartphone le moins cher parmi ceux actuellement disponibles. Sous Android 10, il propose un processeur octa-core 1,8 GHz avec 3 Go de RAM, un écran IPS 6,22 pouces HD+, un stockage 32 Go extensible par MicroSD, un triple capteur photo 13 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière, un capteur 5 Mégapixels pour le selfies et une batterie 4 000 mAh. On a donc la dernière version de l’OS mobile de Google avec la promesse d’une bonne autonomie. Il faudra évidemment faire des concessions en termes de performances et de photo.

Apple iPhone 7 à 199 euros : si vous préférez l’écosystème de la pomme

Si vous avez une préférence pour iOS, il y a l’iPhone 7 en ce moment disponible à 199 euros. Vous aurez un smartphone 4,7 pouces, des photos en 12 Mégapixels et l’accès à la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Notez qu’on parle d’un modèle reconditionné, en partenariat avec Phone Recycle Solution (PRS). D’occasion, donc.