Un nouveau service de SVOD est désormais disponible sur la Freebox mini 4K

Avis aux fans de documentaires : Docs TV, une nouvelle plateforme de SVOD débarque sur Freebox mini 4K.

Après avoir lancé l’application Android TV d’Opsis, le service SVOD dédié au spectacle vivant, c’est au tour de la plateforme pour les fans de documentaires DocsTV de faire son arrivée sur la Freebox mini 4K.

Docs TV propose, pour un abonnement de 5.99€ par mois, l’accès à “des centaines de programmes […] pour le grand public (Société, Environnement, Histoire, Sciences, Découverte, Art, Cinéma…), ainsi qu’à de nombreuses collections thématiques.” Le tout a pour but de proposer une approche grand public du genre documentaire, qu’ils soient passionnés ou simples curieux.

Un panel assez large de 1500 documentaires sont accessibles sur Docs TV

La plateforme précise que l’application DOCS TV est donc disponible depuis ce jour sur le Store Google Play pour les télévisions et Box qui fonctionnent sous Android TV, donc bien sûr la mini 4K, mais aussi les Bbox Miami et Ultym et la SFR TV Connect. Le service est également accessible sur la télévision des utilisateurs de FRANSAT, et en OTT sur le site docstv.fr. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la plateforme n’apparaît pas encore sur le Play Store de la Freebox mini 4K, mais vous pouvez l’installer depuis votre ordinateur en cliquant sur ce lien et en vous connectant au Play Store avec les identifiants reliés à votre mini 4K, il suffit en suite de cliquer sur le bouton “installer”.

“Le lancement de cette application s’inscrit également dans la dynamique actuelle de forte croissance de la consommation de SVOD puisque depuis le 16 mars dernier et le début du confinement, Docs TV tout comme Opsis TV a vu croître ses abonnés, en recherche de contenus culturels diversifiés.” indique l’éditeur du service.