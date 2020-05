Opsis TV annonce sa disponibilité sur Freebox Mini 4K

Un service de SVOD dédié au théâtre est maintenant disponible sur la Freebox Mini 4K

Surnommée le « Netflix du Théâtre », lauréat 2017 du prix Audiens de l’initiative numérique, Opsis TV est une plateforme sur abonnement qui permet d’accéder à des centaines de programmes au tarif de 5,99 euros/mois pour le grand public (Théâtre Classique, Contemporain, Jeunesse, Musical, Patrimonial…), ainsi qu’à de nombreuses retransmissions en direct de spectacles.

Opsis TV nous annonce que sont application est disponible disponible depuis ce jour sur le Store Google Play pour les télévisions et Box qui fonctionnent sous Android TV, en particulier sur la Freebox Mini 4K mais également sur les télévisions et SMART TV connectées, BOX Android TV,BBOX Miami et Ultym, SFR TV connect. Le lancement de cette application s’inscrit é dans la dynamique actuelle de forte croissance de la consommation de SVOD puisque depuis le 16 mars dernier et le début du confinement, Opsis TV a vu croître fortement ses abonnés, en recherche d’une solution alternative à la fermeture des théâtres.

“Notre application est disponible pour les clients FREE qui ont la Freebox Mini 4K. Un certain nombre d’entre eux nous avaient contacté pour nous demander comment voir notre service Opsis TV sur la Freebox. Ils peuvent donc maintenant accéder via le store google Play”, indique à Univers Freebox un des responsables d’Opsis TV