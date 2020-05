Idée confinement : un classique du jeu de puzzle disponible gratuitement sur Freebox mini 4K

Durant le confinement, on ressort les grands classiques pour occuper petits et grands. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir un classique du jeu de puzzle disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Orb Wars est un jeu de type puzzle qui s’inspire du titre Puzzle Bobble lancé par le Japonais Taito dans les années 90.

Le principe est simple : il faut orienter votre lanceur afin de faire atterrir votre bille sur d’autres billes de la même couleur. Si au moins trois billes de même couleur sont ensemble, celles-ci se décrochent. Si des billes d’autres couleurs étaient accrochées à celles-ci, elles s’en vont avec. L’objectif est de nettoyer l’écran.

Orb Wars s’utilise avec la télécommande Freebox ou avec un contrôleur tel que la manette Freebox. Dans le premier cas, les flèches servent à orienter le lanceur et le bouton OK à lancer la bille. Dans le second cas, les flèches ou le stick de gauche servent à orienter le lanceur et le bouton 3 à lancer la bille.

Nous vous conseillons grandement la télécommande, car elle offre davantage de précision dans les tirs. En effet, d’après nos tests, elle offre un plus grand nombre d’angles de visée.

Pour varier les plaisirs, Orb Wars offre deux modes de jeu : le mode classique où il faut repousser l’avancée des billes, avec une fin de partie quand les billes finissent par vous atteindre, et le mode mort subite où il faut également repousser l’avancée des billes, avec un jeu qui se termine au bout de sept lancers infructueux. Par lancer infructueux, comprenez sans décrochage de billes.

Il y en a même un troisième, si l’on compte l’extension du mode classique qui permet de recommencer à la dernière partie ou au meilleur record. Il s’agit du deuxième choix proposé depuis l’interface principale, au-dessus du gros bouton Play.

Quid de la difficulté ? D’après nos quelques parties, la difficulté reste bien dosée et l’apparition des billes est plutôt faite pour vous aider, que pour vous enfoncer et vous mener tout droit vers la défaite. Il faut vraiment y mettre du sien pour perdre dès les premières minutes.

Deux bandes sonores sont disponibles dans les paramètres “Sound”. Si elles ne sont pas rapidement fatigantes et participent même plutôt bien à l’ambiance, vous pouvez totalement désactiver la musique. Vous pouvez aussi désactiver les bruitages.

En toute honnêteté, ce serait dommage. Sauf si vous veillez tard le soir pour battre votre record et ne voulez pas déranger le reste de la maison.

Toujours en parlant de personnalisation, vous aurez même la possibilité de choix les couleurs des billes à l’écran.

Après avoir cliqué sur “Orbs” depuis l’interface d’accueil, il suffit de naviguer dans les billes de couleur pour activer/désactiver une couleur. Pourquoi pas.

VERDICT

Orb Wars est un bon petit passe-temps à mettre entre toutes les mains, les joueurs réguliers comme les joueurs plus occasionnels, les adultes comme les plus jeunes. Avec sa simplicité de prise en main, ses différents modes, sa difficulté non frustrante et son aspect scores, il peut même devenir rapidement addictif. Bref, autant ne pas se priver sachant qu’on parle d’un jeu totalement gratuit.