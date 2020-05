Clin d’oeil : pour le 1er mai, Free souhaite une bonne fête du télé-travail

Un 1er mai à la maison

Confinement oblige, ce 1er mai est vraiment atypique puisque les traditionnels défilés syndicaux ne peuvent se dérouler, et il n’est pas possible non plus d’acheter un brin de muguet. Une des autres particularités est également qu’une grande partie des français sont en télétravail. L’occasion pour les community managers de Free de faire un petit clin d ’oeil sur Twitter à tous ceux qui travaillent depuis chez eux, en leur souhaitant une bonne fête du télé-travail. Pour certains autres, ce sera plutôt une journée “télé” tout court, grâce notamment aux chaînes offertes par Free.