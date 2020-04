Freebox TV : plus de 30 chaînes et deux bouquets offerts pour tous les abonnés Freebox en 11 mai

De nombreuses chaînes offertes jouent les prolongations sur Freebox TV, après une mise au clair au début du confinement. Free annonce ainsi que 35 chaînes resteront en clair jusqu’au 11 mai inclus.

Au début du confinement, Free annonçait la mise au clair de 42 chaînes pour tous les abonnés Freebox jusqu’à la fin du mois d’avril. Le cadeau continue avec quelques changements.

35 chaînes mises au clair pour les abonnés Freebox

La majorité étaient déjà offertes au début du confinement et continueront d’être disponibles pour les abonnés Free, mais on note deux nouvelles arrivées à découvrir : Motorvision TV sur le canal 182 et English Club TV sur le canal 246. La mise au clair durera jusqu’au 11 mai prochain. Les bouquets Musulman et Arabia sont également accessible en clair durant cette période.

5 chaînes seront même proposées plus longtemps, jusqu’au 28 mai prochain vous pourrez avoir accès à TCM Cinema ( canal 123), Boomerang (144) , Boomerang +1 (145), Boing (153) et Toonami (154) comme nous vous l’avions rapporté hier.

Trouvez ci-dessous la liste des chaînes et de leurs canaux pour en profiter dès maintenant. Free indique que normalement aucune manipulation n’est à faire, mais qu’il peut être nécessaire de débrancher puis rebrancher votre Server Freebox pour y accéder.