Free offre une chaîne pour apprendre l’anglais durant le confinement, découvrez son fonctionnement

Jeudi, Free annonçait offrir 30 chaînes jusqu’au 11 mai, et parmi celles-ci, se trouve English Club TV, une chaîne de télévision éducative unique en son genre.

Elle permet en effet d’apprendre l’anglais grâce à des émissions élaborées par des enseignants et des spécialistes expérimentés des méthodes d’enseignement. Elle vous permettra d’apprendre la grammaire et l’orthographe anglaises, à étendre votre vocabulaire et à améliorer votre prononciation. Selon la chaîne regarder 15 minutes de programmes par jour permettrait de parler anglais au bout d’un an.

Différents types de programmes sont proposé et adaptés à différente tranches d’ages et de niveau. Un sigle permet de savoir à quelle tranches d’ages (-6 , -10, etc) et de niveau A, B, C) s’adresse le programme. Et il ne s’agit pas de cours magistraux, mais de formats plutôt courts qui vous permettront de découvrir l’histoire, partir à l’aventure, ou partager le quotidien des animateurs. A noter que la plupart des émissions sont également sous titrées en anglais.

” Nos professeurs et nos locuteurs natifs savent comment joindre l’utile à l’agréable, et ce même pour les enfants. Leurs méthodes à succès aident les enfants à apprendre l’anglais en s’amusant ou en réalisant des travaux manuels. Nos leçons vous aideront à améliorer vos compétences linguistiques sans dictionnaire. Nous vous expliquons le sens de tous les mots en détails et nous vous fournissons de nombreux exemples de leur utilisation dans des phrases” explique la chaîne.

Les programmes proposés par English Club TV sont utiles aux élèves de tous âges, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement de l’anglais. Les spectateurs ont l’opportunité de faire quelques exercices de grammaire à la fin de chaque vidéo, afin de vérifier l’avancement de leur apprentissage.

Vous pouvez découvrir dès à présent et gratuitement jusqu’au 11 mais la chaîne English Club TV sur la canal 246 de Freebox TV. Au delà de cette date elle sera facturée 1,99€/mois. Attention, par défaut, le flux audio est en russe (uniquement pour les bandes annonces), il faudra le mettre en anglais via les réglages audio de votre Freebox