Abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta : le 1080p et la 4K de retour sur myCanal

En ce début de déconfinement, Canal+ permet à nouveau aux utilisateurs de profiter de leurs programmes sur myCanal en 1080p et 4K-UHD. Afin de limiter la bande passante, Canal+ s’est joint en mars à l’effort des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video et YouTube en désactivant pendant le confinement la qualité 4K-UHD sur myCanal en OTT (Android, iOS, Apple TV…). Après deux mois d’indisponibilité, les “flux HD/UHD sont de retour sur tous les supports compatibles”, informe aujourd’hui l’assistance Canal. Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).