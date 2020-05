Facebook présente sa nouvelle version Web dotée d’un mode sombre

Facebook a récemment dévoilé sa nouvelle version Web. Avec une interface revue et simplifiée, cette nouvelle version intègre également un mode sombre.

En effet, Facebook a dévoilé officiellement le 11 mai, son nouveau design avec sa nouvelle version Web. Le réseau social de Mark Zuckerberg a pris en compte les recommandations des utilisateurs afin d’améliorer l’interface de sa version Web.

Le nouveau design Web du réseau social s’inspire de celui de la version mobile et la page d’accueil se charge plus rapidement avec cette interface allégée. Les polices sont également plus grandes pour une meilleure lisibilité, et la possibilité de regarder les vidéos en plein écran a été ajoutée. La barre de recherche a été déplacée à gauche, afin que les rubriques home, amis, watch et marketplace soient plus faciles d’accès.

L’entreprise a également annoncé l’arrivée du mode sombre avec cette nouvelle version de Facebook, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs et enfin, l’ajout d’un sixième onglet « Gaming », en haut de l’écran.

Nouvelle interface simplifiée de Facebook

La nouvelle version Web de Facebook est actuellement en cours de déploiement cependant, certains devront faire preuve d’encore un peu de patience avant de profiter de cette nouvelle interface et du mode sombre.

Pour ceux qui ont la possibilité d’utiliser cette nouvelle version, il faudra l’activer manuellement. Pour ce faire, l’utilisateur devra sélectionner la flèche en haut à droite de l’écran et cliquer sur « Activer le nouveau Facebook », afin de bénéficier de la nouvelle interface simplifiée.