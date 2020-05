Les services interactifs de MTV et Nickelodeon arrivent gratuitement sur toutes les Freebox ce vendredi

De nouveaux services interactifs arrivent sur la Freebox, pour les enfants et les amateurs de musique

ViacomCBS nous annonce l’arrivée de MY MTV et MON NICKELODEON JUNIOR pour tous les abonnés Free dès ce vendredi 15 mai. Ces deux chaînes TV personnalisables furent disponibles sur la Freebox Révolution durant quelques mois, mais uniquement pour les abonnés TV by Canal. Ils étaient d’ailleurs inaccessibles depuis plusieurs semaines. Ces deux services vont donc revenir en force puisqu’il seront disponibles sur toutes les Freebox ou presque (Révolution, Mini 4K, One et Delta), et surtout gratuitement pour tous les abonnés. Vous pourrez y accéder soit via la rubrique “Freebox Replay” soit directement par la zapliste sur les canaux 260 pour myMTV et 157 pour mon Nickelodeon Junior.

Tous les abonnés pourront ainsi découvrir ces deux services de re-linéarisation uniques en leur genre

MY MTV, la première et unique chaîne TV musicale personnalisable multi-écrans. Une expérience en télévision unique au monde, sur-mesure pour chaque téléspectateur, qui permet la création d’un nombre infini de chaînes TV musicales MTV selon ses propres critères.

MON NICKELODEON JUNIOR, la première chaîne de télévision ludo-éducative entièrement personnalisable par les parents et qui s’adapte aux préférences des enfants (de 3 à 7 ans). Elle permet aux parents de définir eux-mêmes l’univers de programmation de la chaîne, en fonction des thèmes ludo-éducatifs contenus dans les programmes, du profil de leur enfant (prénom, âge, sexe) et du temps de visionnage souhaité.

L’arrivée de ces deux services fait suite à l’accord signé entre Free et ViacomCBS qui avait permis d’intégrer dans le bouquet basic de l’opérateur toutes les chaînes du groupe sur toutes les Freebox à savoir : Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, Mon Nickelodeon Junior, Nickelodeon +1, MTV, MTV Hits, My MTV et J-One.