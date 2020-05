Freebox Révolution et Delta : Lancement de MovieParty, qui permet de regarder des vidéos avec ses amis, tout en restant chacun chez soi

Le cinéma ensemble mais sans sortir de la maison

C’est une application parfaite pour le confinement, même si elle arrive juste à la fin de celui-ci. Il s’agit de MovieParty, qui vient d’être lancée dans le Freestore des Freebox Révolution, Delta et One et disponible gratuitement, du moins au lancement. Elle propose un principe très intéressant puisqu’il est possible grâce à elle de visionner des vidéos avec vos amis, comme si vous étiez ensemble, alors que chacun reste chez soi.

Avec MovieParty vous pouvez soit créer une salle de cinéma, et y inviter vos amis, soit être invités par un de vos amis. Dans le premier cas, il vous sera proposé de choisir une vidéo sur le disque dur de votre Freebox (cela fonctionne également pour vos enregistrements TV) puis un numéro de salle vous sera attribué. Vos amis n’auront plus qu’à rentrer ce numéro de salle pour regarder le film en même temps que vous. Toute personne de la même salle regardera la même vidéo, au même moment, pourra mettre en pause, en lecture ou même chatter.

exemple de la visualisation d’un film avec le chat sur le coté

A noter bien sûr que le fichier vidéo étant partagé, une mauvaise connexion engendrera des problèmes surtout si le nombre d’invités grandit. C’est donc une application qui s’adresse principalement aux Freenautes disposant de la fibre. Nous vous proposerons prochainement un test détaillé, pour voir dans quelles limites de débit il est possible d’utiliser MovieParty.