Free Mobile : du changement du côté des smartphones reconditionnés dans la boutique, les indicateurs de qualité débarquent

La boutique en ligne a vu arriver un nouvel acteur du marché des smartphones reconditionnés et a clarifié son offre sur son site web. Quelques explications sont de mise.

Depuis février 2019, Free Mobile propose des smartphones reconditionnés grâce à un partenariat avec re !commerce. Depuis peu, un nouvel acteur propose ses propres modèles, PRS et cette arrivée a occasionné un changement sur le site de Free Mobile. Dorénavant, les smartphones reconditionnés proposés par l’opérateur dans sa boutique en ligne indiquent quel grade ils ont obtenu.

Des smartphones “Grade A”

Le reconditionnement d’un smartphone s’exprime en grade, pour évaluer l’état du smartphone qui sera revendu après un reconditionnement total. Si auparavant les modèles présentés par re !commerce étaient simplement indiqués comme “Premium”, la boutique en ligne est désormais plus claire à ce sujet en indiquant directement le grade du modèle. Dans le cas des iPhones X et 8 reconditionnés fraîchement arrivés chez Free Mobile par exemple, il est directement indiqué “Grade A“.

A quoi correspond cette classification ? Elle varie selon les distributeurs, dans le cas de re !commerce, le grade A vous assure ainsi un nettoyage complet, que le smartphone a été testé à 100% et qu’il est garantie 12 mois. L’autonomie de la batterie est vérifiée et certifiée et les accessoires inclus avec le smartphone sont neufs. Tout ceci est résumé dans la section “En savoir +” de la boutique Free Mobile pour chaque modèle proposé.

Dans la section “reconditionné” de la boutique en ligne Free Mobile, vous trouverez également un iPhone 7 reconditionné précédé de la mention PRS (Phone Recycle Solution), lui aussi certifié grade A.

Autre distributeur, autres critères pour son grade A, dans la rubrique “en savoir +” du modèle, il est indiqué que les critères de PCS, plus orientés sur la qualité cosmétique, sont les suivants :

De quoi voir un peu plus clair au sein des offres de mobiles reconditionnés proposés sur la boutique en ligne de Free. A noter que, dans la section “en savoir plus” du smartphone, il y a également un rappel de ce que les grades garantissent en général, indépendamment du distributeur, avec notamment deux grades distincts. Pour l’instant, aucun smartphone de grade B n’est présenté dans la boutique.