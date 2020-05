Free Mobile : un nouveau smartphone à petit prix débarque dans la boutique en ligne

Un nouveau modèle d’Alcatel est désormais proposé chez Free, pour moins de 150€.

Après l’arrivée du 1S édition 2020 la semaine dernière, c’est désormais l’Alcatel 3L 2020 qui débarque dans la boutique en ligne de l’opérateur. Il est proposé dans son coloris Dark Chrome pour 64 Go de stockage.

L’Alcatel 3L 2020 est ainsi proposé pour 139€ en achat au comptant, il est également possible de le payer en 4 fois sans frais, moyennant 37€ lors de la première commande, puis trois fois 34€ sans frais. Si vous souhaitez échelonner votre paiement pendant plus longtemps, vous pouvez payer 19€ à la commande, puis 24 fois 5€ sans frais.

Ce smartphone embarque 4 Go de RAM et tourne sous Android 10, pour 64 Go de stockage extensibles jusqu’à 32Go. Côté écran, comptez sur un écran IPS 6.2 pouces avec une définition HD+. Pour les amateurs de photos, le 3L 2020 embarque une triple caméra arrière 48+5+2 megapixels et à l’avant un capteur frontal de 8 megapixels. Univers Freebox devrait vous en proposer un test complet prochainement. Vous pouvez retrouver la fiche technique complète ci-dessous.