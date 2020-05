Free Mobile : un nouveau smartphone intéressant à moins de 100 euros débarque dans la boutique en ligne

L’Alcatel 1S 2020 fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile au prix de 99€, sous Android 10 et compatible avec la bande de fréquence 700 MHz si chère aux abonnés de l’opérateur.

Avec un écran HD+, une batterie conséquente pour un entré de gamme, un processeur huit coeurs, Android 10, 3 Go de RAM, un triple capteur photo et une compatibilité avec la bande de fréquences 700 MHz déployée à tour de bras par Free Mobile, l’Alcatel 1S 2020 peut séduire sur le papier les petits budgets. Désormais disponible dans sa version 32 Go dans la boutique en ligne de l’opérateur, ce smartphone est proposé au prix de 99€ à la commande ou encore en 4 fois sans frais, soit à 27€ à la commande puis 3 fois 24€.

La fiche technique de l’Alcatel 1S 2020

> RÉSEAUX ET CONNECTIVITÉ Bluetooth Bluetooth 5.0 Catégorie LTE Catégorie 4 Bandes 4G FDD 1 – 2100 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz Bandes 4G TDD 38, 40 Bandes 3G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz Bandes 2G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz Type de connecteur USB B NFC Non Système de positionnement GPS Wi-Fi 802.11 b, g, n QAM256 Non Mimo Non WiFi direct Oui

> GÉNÉRAL Poids 165 g Dimensions (1) 158.7 x 74.6 x 8.45 mm Système d’exploitation Android 10 Processeur MT6762D, Octacore : 4x A53 1.8Ghz + 4xA53 1.5GHz Mémoire RAM 3 Go DAS (2) 0.9 W/Kg Port carte 1 Nano SIM Port carte 2 Nano SIM, Micro SD Design Peinture métallisée Indice de performance 2020 (3) C

> BATTERIE ET AUTONOMIE Capacité batterie 4000 mAh Batterie amovible Non Autonomie en conversation Jusqu’à 34 heures Autonomie en veille Jusqu’à 596 heures

> ÉCRAN Type IPS Taille 6.2’’ Résolution 720 x 1520 pixels Nombre de couleurs 16 millions de couleurs

> MULTIMÉDIA – PHOTO Caméra principale 13 Mpx Caméra frontale 5 Mpx Caméra principale Triple caméra arrière 13 + 5 + 2 Mpxl

> MÉMOIRE Espace de stockage (4) 32 Go Espace de stockage après installation (5) 21 Go Extension Jusqu’à 32 Go

> MULTIMÉDIA – MUSIQUE Formats supportés aac, aac+, aiff, amr, awb, eaac+, flac, mp3, Vorbis, APE Prise Jack 3.5mm Oui