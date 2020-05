“Benjamin Gates” revient dans une série pour Disney+

Jerry Bruckheimer a révélé que Disney+ allait accueillir prochainement une série adaptée de la franchise “Benjamin Gates”.

Il y a de cela 13 ans, sortait “Benjamin Gates et le livre des secrets” deuxième film de la saga produite par Jerry Bruckheimer et Disney dont le rôle principal est porté par Nicolas Cage. Au début de l’année 2020, le producteur avait annoncé la mise en route d’un troisième film pour la franchise “Benjamin Gates” avec Chris Bremner à l’écriture du scénario.

Mais dans une interview accordée au magazine “Collider”, Jerry Bruckheimer a dévoilé que Benjamin Gates allait aussi revenir sur le petit écran avec une série développée pour Disney+.”Nous travaillons sur un projet pour le streaming et un pour le cinéma. Nous espérons qu’ils arriveront tous les deux à leur terme, en tout cas on y travaille dur”, a indiqué le producteur. De plus pour cette série le casting ne sera pas le même que pour les films, Jerry Bruckheimer a précisé que le que le cast sera “bien plus jeune”.

Source : Puremédias