France 3 : “Jouons à la maison” le jeu crée à l’occasion du confinement, diffusé quotidiennement à partir de juin

“Jouons à la maison” avec Alex Goude va prochainement être diffusé du lundi au dimanche.

Diffusé tous les week-ends depuis le 18 avril dernier, le jeu présenté par Alex Goude devrait être plus présent à l’antenne. Début juin, le programme devrait être proposé du lundi au vendredi en plus du week-end. “Je pense qu’on est tous très contents du succès de ce jeu et du retour des gens. On fait tout notre possible pour coller à l’actualité avec nos questions”, se réjouit Alex Goude dans une interview accordée à Télé Loisirs.

“Plus Belle la vie”, le feuilleton quotidien est quelque peu bousculé avec l’annonce de l’arrêt de la diffusion d’épisodes inédits et le passage en rediffusion depuis ce lundi 4 mai avec deux épisodes par soir. L’arrivée de “Jouons à la maison” en version quotidienne, prendra la place de l’un des deux épisodes du feuilleton.

Source : Puremédias