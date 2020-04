Mediawan : L’intégrale d’Apocalypse disponible sur france.tv

L’intégrale de la série documentaire “Apocalypse” dont les droits sont détenus pas Mediawan est disponible sur france.tv.

Les 7 séries comprenant 25 films composés d’images d’archives restaurées et mises en couleurs. La série a été créée par Daniel Costelle et Isabelle Clarke avec CC&C la société de production de la série. Au travers d’images d’époques, découvrez la réalité des deux Guerres mondiales et régime totalitaire du XXe siècle, narrés par Mathieu Kassovitz.

Voici la liste intégrale des 7 séries à retrouver sur france.tv :

Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale (2009)

Apocalypse, Hitler (2011)

Apocalypse, la Première Guerre mondiale (2014)

Apocalypse, Staline (2015)

Apocalypse, Verdun (2016)

Apocalypse, la paix impossible 1918-1926 (2018)

Apocalypse, la guerre des mondes (2019)