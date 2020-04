Le festival international “We Are One” mettra le cinéma à l’honneur fin mai sur YouTube

Le Festival de Cannes sera l’un des 20 partenaires de l’événement qui se déroulera du 29 mai au 7 juin prochain sur YouTube.

L’ensemble des festivals mettant le cinéma à l’honneur sont annulés. A l’occasion Tribeca Enterprises, la société de production créée par Robert De Niro et Jane Rosenthal va produire “We Are One : A Global Film Festival” un festival dédié au cinéma qui durera 10 jours et accueillera 20 partenaires.

Ce festival aura pour but de mettre en avant la programmation de 20 des plus grands festivals de cinéma du monde. Parmi ces 20 festivals, le Festival de Cannes, le Festival international de Toronto, le Festival de Sundance, le Festival international de Berlin, le Festival de Tribeca et le Festival de Venise seront de la partie.

Du 29 mai au 7 juin, retrouvez gratuitement sur Youtube longs-métrages, courts-métrages, documentaires. Pour l’heure le programme exact n’a pas été communiqué, mais les organisateurs ont déclaré qu’il y aurait un mélange de films nouveaux et anciens.

Retrouvez la page dédiée au festival “We Are One” ICI.