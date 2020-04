Freebox TV : MTV lance “Les rendez-vous du balcon” un challenge pour tous

Des aujourd’hui MTV et MTV HITS déploies un dispositif exceptionnel avec “Les rendez-vous du balcon” afin de s’amuser même confiné.

MTV propose ainsi un challenge à tous les téléspectateurs pour partager leurs meilleures vidéos de confinement. Qu’il s’agisse de challenges sportifs, de tutos cuisine ou encore d’apéros entre voisins confinés, la créativité et l’originalité sont de mise.

Alors rendez-vous tous les jours sur MTV pour découvrir ce nouveau programme.

Retrouvez aussi tous les week-ends un best of des meilleures vidéos de la semaine. Les téléspectateurs pourront également suivre “Les rendez-vous du balcon” sur les chaînes MTV HITS, BET, COMEDY CENTRAL, GAME ONE et J-ONE.

Pour soutenir les applaudissements des Français depuis leur balcon et remercier à sa manière le personnel soignant et tous ceux qui travaillent pour permettre que la vie continue, tous les soirs à 20h la chaîne MTV HITS met en place LA PLAYLIST DU BALCON.

Cette playlist débute chaque soir par le titre « À nos héros du quotidien » de Soprano et propose des morceaux “feel good” et “cocooning” pour finir la journée en musique dans la joie et la bonne humeur. Entre Calvin Harris, Ed Sheeran, Dua Lipa, Shawn Mendes ou encore Les Enfoirés, passez la soirée au balcon sur MTV HITS !

MTV et MTV HITS, BET, COMEDY CENTRAL, GAME ONE et J-ONE sont incluses avec Freebox TV.