France Télévisions se prépare pour le 11 mai, avec un début de retour à la normal pour la programmation de France 2 et France 3

Le gouvernement a récemment annoncé un début de déconfinement pour le 11 mai, France Télévision va prendre ses dispositions afin de commencer à rétablir sa programmation habituelle.

Depuis le début du confinement, France 2 diffuse tout les après-midis des films patrimoniaux, dès le 11 mai cette case sera reprise par “Ça commence aujourd’hui” animé par Faustine Bollaert juste après le “13 Heures”. Puis la chaîne continuera avec “Je t’aime, etc.” avec Daphné Bürki également en inédit. Ces deux programmes seront tournés début mai dans les conditions sanitaires les plus strictes. Il n’y aura pas de public et le nombre d’intervenants sur le plateau sera très limité. “Nous serons extrêmement vigilants concernant l’application de ces mesures prises pour protéger les équipes bien sûr, mais aussi pour montrer aux Français que ce début de confinement ne sera pas pour autant le retour à la vie d’avant”, indique Caroline Got, directrice des antennes de France Télévisions à Puremédias.

Toujours présente depuis le début du confinement, Sophie Davant continuera à vous divertir avec “Affaire conclue” aux alentours de 16h, suivi d’”Affaire conclue à la maison”. Du côté des jeux, “Tout le monde a son mot à dire” avec Sidonie Bonnec et Olivier Minne ainsi que “N’oubliez pas les paroles” présenté par Nagui sont supposés revenir en inédit, le public ne sera évidemment pas de la partie “Les équipes sont en train de travailler sur une reprise des tournages tout en appliquant des mesures de sécurité strictes” explique Caroline Got.

Les films patrimoniaux diffusés sur France 2 seront programmés sur France 3 à partir de 13h45 le 11 mai : “Nous allons ouvrir une case cinéma à 13h45 sur France 3 qui sera dédiée aux grands classiques du cinéma français”, “Cela ira de la fin des années 1930 jusqu’aux années 1960” précise Caroline Got. Ce rendez-vous cinéma sera suivis de portraits consacré a de grands artistes apparus dans les films diffusés en début d’après-midi avec “Nous nous sommes tant aimés”.

Quant à France 4, elle continuera de proposer des programmes éducatifs pour soutenir le retour progressif des élèves en cours. Pour finir France 2 proposera une nouvelle émission en prime time le 12 mai, présenté par Michel Cymès, un point sera fait sur l’épidémie de Covid-19 qui frappe la France et le monde entier depuis de nombreuses semaines.