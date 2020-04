France 2 : Nouveau record de vente à plus de 20 000€ dans “Affaire conclue” avec Sophie Davant

Le dernier record de vente s’élevait à 16.500 euros pour un centre de table réalisé par le bronzier de Napoléon.

Après le fameux centre de table a 16.500 euros, “Affaire conclue” présentée par Sophie Davant vient d’inscrire son nouveau record historique de vente. Un buste en marbre de Napoléon 1er a suscité l’envie auprès des acheteurs.

La propriétaire de ce buste pensait qu’il en valait seulement 50 euros, le commissaire priseur qui a analysé le buste, a finalement tablé sur une estimation a 4.000 euros pour ce buste d’Antoine-Denis Chaudet un des plus grands sculpteurs sous Napoléon 1er. Dans la salle des ventes, l’objet a été convoité par Caroline Margeridon et Julien Cohen qui se sont livré une bataille dans la salle des ventes afin de remporter le buste Napoléon 1er. Après des enchères intenses, c’est Caroline Margeridon qui remporte l’enchère avec 21.000 euros posés sur la table pour le buste Napoléon 1er et signe le record historique de l’émission.