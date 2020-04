France 2 prend le confinement du bon côté avec “Au secours, bonjour!” une fiction courte humoristique

France 2 propose depuis dimanche 19 avril, un format court diffusé quotidiennement, juste pour faire rire durant cette période de confinement.

Baptisé “Au secours, bonjour !” cette nouvelle fiction courte proposée sur France 2 s’inscrit dans la volonté de bien être de la chaîne durant cette épidémie de Covid-19. Cette fiction produite par Guillaume Lacroix, Renaud Le Van Kim, Philippe Mechelen et Julien Hervé réunira des comédiens du cinéma, de la télévision, du stand-up et de la scène et depuis leur domicile il tourne les scènes uniquement équipées d’un smartphone. Tour à tour chacun endosse le rôle du citoyen enfermé à son domicile et sollicite les conseils de deux experts interprétés par Alice Belaïdi (« WorkinGirls », « les Kaïra », « l’Ascension » ) et Loïc Legendre (« L’Élève Ducobu », « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ») afin de leur donner des astuces durant ce mode de vie confiné. « Le confinement donne lieu à des situations assez drôles si on prend un peu de distance, qu’il s’agisse de cette maman en téléconférence pendant que sa fille prend la brosse à dents pour nettoyer les toilettes, des rapports au sein du couple, de la famille, avance Anne Holmes, la directrice de la fiction de France Télévisions. Nous proposons un clin d’œil ludique, solidaire et très service public. Tous les genres télévisuels se sont adaptés à la crise. La fiction se mobilise aussi et il n’y avait que l’humour pour le faire ».