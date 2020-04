Préparez vos stylos, et prenez part à la plus grande dictée de France, avec Edouard Baer sur France 3 le 6 mai

France 3 en partenariat avec Maison Lumni et l’Éducation nationale, proposera le 6 mai prochain la plus grande dictée de France.

Cette dictée de niveau brevet des collèges s’adressera à tous les élèves de 3e de France, leurs familles sont conviées à réaliser cette dictée avec eux s’il le souhaite. Des élèves du collège Louis Anquetin d’Etrépagny en Normandie seront en direct via des webcams pour réaliser la dictée en direct aux côtés de Marie-Sophie Lacarrau et Alex Goude.

Dès le 20 avril, Kamini présentera “En route pour la dictée” des programmes courts proposés sur les antennes régionales de France 3 et également sur Lumni et les réseaux sociaux, pour vous préparer à la dictée avec quelques règles et astuces d’orthographes et de grammaire. Le comédien Édouard Baer a été choisi pour lire la dictée qui sera donc diffusée le 6 mai à 13h45 sur France 3.