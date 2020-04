Accessible sur les Freebox, Filmo TV aide les lycéens à réviser avec une sélection de films

Filmo TV a annoncé soutenir la continuité pédagogique avec le cinéma en proposant une alternative “ludique et illustrée” avec la mise en place de séances de révision autour du cinéma pour les lycéens.

Élaboré avec deux professeurs ces séances de révisions tourneront autour de l’histoire, la géographie et la littérature. Il y en a pour tous les niveaux, de la seconde à la terminale. Les films sélectionnés s’inscrivent dans le programme et chaque choix est expliqué afin de bien faire le lien.

De l’antiquité à la renaissance, les élèves de seconde auront le choix “Gladiator” ou bien encore “La princesse de Montpensier”. Pour les élèves de première des films concernant La Révolution française, l’industrialisation ou la 1re Guerre mondiale seront proposées, comme le documentaire “Pour les soldats tombés” de Peter Jackson qui a redonné une seconde vie a des images d’archives vieilles de plus d’un siècle. Pour terminer, les élèves de terminale reviendront sur 2de Guerre mondiale ainsi que les États-Unis et le monde depuis les quatorze points du Président Wilson. Pour chaque niveau entre 5 et 8 films sont disponibles.

Le service Filmo TV est un service VOD disponible sur les Freebox, qui vous propose de louer les films à la carte ou bien de s’abonner au Pass illimité donnant accès a 700 films avec le 1er mois offert puis 6.99€/mois.