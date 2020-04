C8 annule sa soirée spéciale consacrée aux fake news et théories du complot autour du coronavirus

La soirée spéciale Balance ton post ! Coronavirus : les folles théories du complot annoncé lundi ne sera finalement pas diffusée ce soir.

Lundi après-midi C8 avait annoncé la diffusion d’une soirée spéciale consacrée aux fake news et théories du complot autour du coronavirus, présentée par Cyril Hanouna dans le cadre son émission de débat “Balance ton post !”. Finalement mercredi la chaîne a fait marche arrière et a annoncé la déprogrammation de la soirée prévue pour ce jeudi soir.

Lors de l’annonce de la diffusion de cette émission, C8 indiqué qu’un documentaire inédit serait proposé dans le cadre de l’émission. Mais lors de l’annonce de la déprogrammation, le directeur général de la chaîne Franck Appietto a déploré un manque de temps qui a mené à l’annulation de la soirée spéciale “J’ai commandé ce documentaire il y a moins de 10 jours et la vérité c’est que, malgré la qualité des équipes qui sont capables de faire des miracles en des temps records, le documentaire n’est tout simplement pas prêt. Il n’y a pas tous les intervenants escomptés pour que le documentaire soit équilibré. Il sera donc diffusé plus tard”.

De son côté Cyril Hanouna a annoncé sur son compte Twitter qu’il avait lui-même pris la décision de ne pas diffuser ce prime consacré au coronavirus “Je ne me sentais pas faire une émission sur les théories du complot ! Je préfère être dans le divertissement et la solidarité en ce moment difficile ! J’espère que vous comprendrez ma décision” et à expliquer qu’il avait appelé Franck Appietto afin de lui faire part de sa décision “Pour tout vous dire, j’ai appelé à 17h pour leur dire que je ne voulais pas faire ce ’Balance ton Post’ et que je ne voulais pas présenter ce documentaire en ce moment. Il a compris ma décision et visionné le doc et voulait faire en plus des modifs. Je suis soulagé”. Suite à ces tweets, la chaîne s’est exprimée au travers de son compte Twitter pour répondre à l’animateur “Comme échangé avec C8 dès 17h, Cyril Hanouna ne souhaite pas présenter cette spéciale ’Balance ton Post’ du fait du contexte que traverse le pays. Le documentaire prévu en prime n’étant par ailleurs pas finalisé, la soirée de demain est annulée et le documentaire sera programmé ultérieurement”. En lieu et place de cette soirée spéciale vous pourrez retrouver une rediffusion de “La grosse rigolade” un programme de divertissement également présenté par Cyril Hanouna.