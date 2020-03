Confinement : record historique de temps passé devant la télé pour les Français en ce mois de mars

Les Français sont en confinement total depuis maintenant plus de deux semaines. Cette période exceptionnelle fait s’envoler le temps moyen passé devant la télé.

La télévision n’a jamais été autant regardé que pendant cette période de confinement. Selon Médiamétrie, la tranche des quatre ans et on plus ont regardé en moyenne la télé pendant 4h29 par jour durant ce mois de mars, un chiffre historique. On note une augmentation de 44 minutes en comparaison de mars 2019. L’ensemble des tranches d’âge sont concernées par cette augmentation inédite du temps passé devant le petit écran.

Alors que la forte consommation de SVOD cause du tort à la télévision linéaire depuis quelque temps, la tranche des 15-34 ans a fait un retour assez significatif pour le souligner avec au moins 35 minutes supplémentaires les amenant à être 2h15 devant la télévision par jour comparait à 1h41 l’an dernier . La tranche des 50 ans et plus aide également à booster le temps d’audience avec pas loin d’une heure de plus devant la télé par rapport à 2019, ce qui représente 6h19 en 2020.