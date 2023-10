Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la Freebox V9 est en production, déblocage d’une fonctionnalité pour les abonnés avertis

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free active enfin une fonctionnalité attendue depuis beaucoup trop longtemps par certains abonnés fibre : le Reverse DNS. Plus d’infos…

Free officialise le lancement de son “nouveau Webmail”. Si vous utilisez une adresse mail free.fr, vous pouvez migrer vers le nouveau Webmail Free pour profiter notamment d’une capacité de stockage étendue à 1 Go, par rapport aux 250 Mo actuels, avec la possibilité de l’augmenter jusqu’à 10 Go sur demande. Plus d’infos…

Free ajoute un widget pour sa télécommande virtuelle dans son application Freebox Connect sur iOS en bêta test. Plus d’infos...

Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC, Unsolved Case: Murderous Script et Hundred Days. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free lance ses Free Days 5G, de nombreuses promos sur une sélection de smartphones, notamment de Samsung et Honor. Plus d’infos…

Free Mobile propose une nouvelle gamme de smartphones premium avec des promos et un pack avec des écouteurs offerts : le Xiaomi 13T et 13T Pro. Plus d’infos

Free déploie une mise à jour mineure d’Oqee sur le Player Pop et Android TV. Côté améliorations, une nouvelle page de détails est désormais disponible pour les programmes. Des crashs ont été corrigés. Plus d’infos…

Vous souhaitez un iPhone à prix cassé ? La version SE 2020 reconditionnée débarque pour la première fois chez Free Mobile avec Certideal. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

La nouvelle Freebox V9 est en approche, l’opérateur maintient son ambition de la commercialiser en 2023. Le lancement est prévu avant la fin de l’année. Plus d’infos…

Iliad-Free se lance à corps perdu dans l’IA avec des investissements stratégiques importants. Acquisition d’un supercalculateur de dernière génération de NVIDIA, laboratoire d’excellence dédié à la recherche en IA et lancement d’offres Cloud IA pour les entreprises avec sa filiale Scaleway, Iliad ambitionne de faire partie intégrante de la révolution de l’intelligence artificielle via la création d’un écosystème souverain en Europe. Plus d’infos…

Xavier Niel : “Il y a 25 ans, la révolution c’était internet, et on était là. Aujourd’hui, c’est l’IA, et on est bien décidés à être là aussi”. La note du fondateur de Free…

Free offre de nouveaux contenus aux abonnés Freebox, avec Disney+, Canal+ et Filmo.

myCanal : une mise à jour et un nouveau replay unifié (RMC BFM Play). Plus d’infos…

