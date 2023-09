Free lance ses Free Days 5G, de nombreuses promos sur une sélection de smartphones

Free ne loupe pas l’occasion de relancer une opération de promotions, vous pouvez bénéficier d’un bonus de reprise de 100€ pour l’achat de nombreux téléphones.

Si vous souhaitez faire des économies, pourquoi ne pas vous essayer aux Free Days ? L’opérateur a lancé une série d’offres promotionnelles sur divers modèles mis en vente sur son site web. Elles permettent d’obtenir jusqu’à 260€ de remise, mais aussi d’un bonus de reprise de 100€ pour le retour de votre ancien smartphone lors de votre commande sur certains modèles. L’opération dure jusqu’au 2 octobre prochain.

Parmi les nouvelles offres, on peut ainsi compter un bonus de reprise de 100€ sur les Samsung Galaxy S23+ et Ultra. Il suffira de se rendre sur la page dédiée et de suivre les indications fournies dans cette brochure.

D’autres modèles bénéficie d’offres de remboursement, c’est le cas du Samsung Galaxy S21 FE, proposé pour 549€ au comptant. En réalisant la manipulation adéquate (décrite ici), vous pouvez bénéficier de 100€ remboursés, que vous ayez commandé au comptant ou avec Free Flex.

Même les modèles moins onéreux peuvent être concernés, c’est le cas du Honor 70 Lite 128 Go, proposé à 205€ mais sur lequel vous pouvez économiser 40€ grâce à une ODR. D’autres offres plus anciennes continuent d’être proposées bien sûr.

