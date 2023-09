Free déploie une mise à jour mineure d’Oqee sur le Player Pop et Android TV

C’est la rentrée alors Oqee corrige les bugs sur la Freebox Pop, Delta Pop et Android TV.

Après avoir résolus une kyrielle de bugs à la rentrée, Oqee se dote d’une nouvelle mise à jour sur le Player Pop mais aussi sur les boîtiers Android TV compatibles. Les équipes de l’interface TV de Free annoncent ce 26 septembre avoir corrigé divers crashs rencontrés par les abonnés. Côté améliorations, une nouvelle page de détails est désormais disponible pour les programmes.

Avec OQee by Free, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 500 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox