Free Mobile propose une nouvelle gamme de smartphones premium avec des promos et un pack

À peine présentée, la nouvelle gamme Xiaomi 13T est désormais proposée chez Free Mobile, avec la version Pro et un pack comprenant le modèle standard.

Le fabricant chinois a présenté hier son nouveau Xiaomi 13T et sa version Pro, soit des nouveaux modèles haut de gamme pour sa vaste sélection de smartphones. Les deux modèles sont actuellement proposés par Free Mobile, couplés à des promotions et avec une particularité : le Xiaomi 13T n’est disponible que dans un pack avec des écouteurs sans fils.

Le Xiaomi 13T Pro est ainsi proposé à 999€ au comptant dans sa version noire avec 1024 Go de stockage. Il est également possible d’opter pour Free Flex et d’ainsi payer 299€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois. A cela s’ajoutent deux offres promotionnelles, avec une offre de remboursement de 150€ en suivant la procédure décrite ici, et un bonus reprise de votre ancien smartphone de 100€. Si vous êtes connecté avec vos identifiants Free Mobile, vous pouvez réaliser la même économie, mais bénéficiez directement d’une remise de 100€ et d’une offre de remboursement de 50€. Ainsi la commande avec Free Flex passe à 199€ pour le premier versement et 28.99€/mois pendant 24 mois.

Si la version haut de gamme ne vous intéresse pas, vous pouvez opter pour le pack comprenant le Xiaomi 13T et des Redmi Buds 4, vendu 649€ au comptant. Il bénéficie de 110€ remboursés sur demande et d’un bonus reprise de 70€. Avec Free Flex, comptez une commande à 111€ puis 24 mensualités de 18.99€/mois. La encore, les abonnés Free Mobile bénéficient d’une remisse immédiate de 50€ et l’ODR passe à 60€, pour une même économie mais une commande moins onéreuse.

Cette nouvelle gamme de smartphones de Xiaomi mise grandement sur la photographie et une proposition premium pour des tarifs agressifs. La version Pro possède un écran Amoled de 6.67 pouces et une haute luminosité. Côté performances, le modèle embarque un Dimensity 9200+ de Mediatek avec 16 Go de RAM avec une compatibilité WiFi 7 et Bluetooth 5.4. Justemetn niveau photographie, on compte un capteur principal de 50 mégapixels, capable de filmer en 8K avec une optique grand angle doublé d’un second capteur de même définition avec un téléobjectif et supporté par uin capteur 12 Mpx.

Le Xiaomi 13T pour sa part est tout de même compatible WiFi 6, capable de filmer en 4K et embarque le même bloc photo que sa version pro, avec un processeur moins récent et un écran un peu plus petit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox