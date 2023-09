Free parle de la saison 2 de Reef, son opérateur factice qui veut l’anéantir

Pour mettre en avant la qualité de ses offres et sa singularité, Free a créé en 2022 “Reef,”, son vrai-faux concurrent. Camille Perrin, directrice marketing de Free, aborde aujourd’hui la saison 2.

Avec Reef, Free a trouvé un moyen très efficace de communiquer sur les éléments fort de sa marque, à savoir la Freebox Pop et sa fibre rapide, Free Flex pour le paiement étalé et transparent de smartphones, la 5G, les prix qui ne bougent pas sur ses forfaits mobile et même Free Pro. Lancé en août 2022, Reef est le résultat de la volonté de mettre en scène son propre concurrent de Free à travers des vidéos au ton décalé et emprunt de dérision. La volonté des équipes de Reef est d’anéantir Free bien que ce soit mission impossible.

Après une première saison aboutie, Reef revient pour une saison 2, en attestent le lancement de plusieurs vidéos fin août. “La première campagne a obtenu de très bons scores d’impact et d’efficacité pour la marque. Alors on a eu envie de poursuivre sur cette lancée. Reef revient en force avec le même objectif, il va travailler dur pour tenter de faire mieux que Free”, indique Camille Perrin, directrice marketing de Free dans les lignes de l’hebdomadaire MediaCom’.

Pour cette nouvelle campagne, 7 films sont prévus dont 4 sont diffusés depuis la rentrée. “Nous avons un plan média a 360° (TV, Radio, Digital et Social Media) avec sur la télévision plusieurs vagues d’ici la fin de l’année. L’idée est à la fois de créer l’évènement dès le lancement avec une présence massive pendant 10 jours puis d’assurer l’impact de notre message en favorisant des positionnements de qualité dans des programmes fédérateurs et emblématiques et toucher notre cœur de cible avec un large choix de chaînes. En radio, nous avons prévu 5 spots Reef à partir du 19 septembre et enfin sur le digital, nous serons présents sur les grandes plateformes (Youtube, Tik Tok, Instagram, Snapchat, Twitch) pour maximiser le reach des campagnes”, a-t-elle précisé.

