myCanal : une mise à jour et un nouveau replay unifié

Le nombre de replays disponibles sur myCanal s’étoffe un peu plus avec l’arrivée de RMC BFM Play.

Le service de replay unifié RMC BFM Play d’Altice Média débarque enfin sur myCanal. Pour l’heure, celui-ci donne accès uniquement aux programmes de RMC Découverte, RMC Story et BFM TV. Diverses rubriques sont proposées comme “Docu-Réalité”, “Cimes & Investigations”, “Grands Reportages”, “Histoires & Civilisations”, ou encore “Sciences & Technologies”, “Société & Immersion” et “Info, Talk, Show”. Le Replay donne même accès au live des trois chaînes. Pas moins de 54 services de rattrapages sont à présent accessibles sur la plateforme de la filiale de Vivendi.

Mise à jour iOS et Android, et des nouveautés à venir

Dans le même temps une nouvelle mise à jour de l’application a été déployée sur iOS. Cette version 5.20 intègre principalement des améliorations au niveau de l’expérience de navigation et de la découverte des contenus ainsi que des optimisations sur le visionnage de vos programmes. Mi-septembre, une nouvelle mise à jour a également été lancée sur Android apportant des correctifs et améliorations sur le player. “Des nouveautés plus visibles arriveront dans des prochaines versions” ont toutefois précisé les développeurs. Et d’ajouter : “Si vous souhaitez rejoindre la grande aventure myCanal, nous recrutons actuellement 2 développeurs Android, dont un spécialisé dans les lecteurs vidéo (en particulier exoplayer). Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur notre site de recrutement de Canal+”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox