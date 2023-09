Les internautes se lâchent sur les réseaux : le cadeau empoisonné de SFR à des abonnés, Free Ligue 1 n’a plus rien à perdre

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Une simple erreur ou une volonté de ne plus respecter le temps d’un but ses obligations ? S’il ne pourra pas candidater pour le lot numérique de la Ligue 1 en octobre puisque celui-ci intègre le lot 1, Free semble frustré et s’est permis de publier sur Twitter directement le premier but du classique entre le PSG et l’OM dimanche dernier. Pourtant il n’en a pas le droit. Le journaliste média de L’Equipe s’en est amusé.

📲⚽️ Free, qui ne pourra pas postuler à un lot « digital » lors du prochain appel d’offres (désormais ce sera intégré à chacun des deux lots de matches), se permet désormais de publier directement les vidéos de but sur les réseaux sociaux. Plus rien à perdre… #PSGOM https://t.co/Y4lyVSfuj0 — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) September 24, 2023

SFR dans toute sa splendeur ? L’opérateur a offert 10 Go de data en plus à un abonné mobile contre un engagement d’un an. Plus de données mais un engagement surprise à la clef !.

Mdrrrrrrrrr comment ça ils mettent des engagements surprises comme ça maintenant ??? https://t.co/OciDNnGo6C — Michaël Nass  (@PlugNTweet) September 21, 2023

Quand l’iPhone 15 Pro devient une véritable console de jeux.

Fun fact: The iPhone 15 Pro is now a gaming console! Step aside, Nintendo. Here’s my setup which includes pass-through charging, power to the Razer MagSafe cooler to stop overheating, and HDMI to my 150” 4K projector.. all through one adapter! Full list of components below 👇 pic.twitter.com/dVjzyxx2ud — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) September 26, 2023

Le coup de gueule Sarah Saldmann, avocate et chroniqueuse dans les Grandes Gueules et sur BFM Business. Bouygues Telecom a des soucis de livraison et ne respecte pas les délais poor l’iPhone 15.

. @bouyguestelecom assure que nos commandes iPhone 15 seront livrées le 23/09. Rien à ce jour, refus de remboursement + aucune date de livraison communiquée ! Trésorerie rapide et facile pic.twitter.com/VL4TEsJZyz — Sarah Saldmann (@SarahSaldmann) September 27, 2023

Êtes-vous d’accord avec Free ?

