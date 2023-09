Free active enfin une fonctionnalité attendue depuis beaucoup trop longtemps par certains abonnés fibre

Les abonnés Freebox en fibre optique peuvent à présent profiter du Reverse DNS.

“Comme quoi tout vient à point à qui sait attendre !… bon… à point ou bien cuit… ou trop cuit selon les goûts”, le bugtracker de Free peut souffler et le développeur Freebox Thibault aussi, l’une des tâches sans doute les plus commentées depuis 2019 peut enfin reposer en paix. La fonctionnalité Reverse DNS fonctionne désormais pour les abonnés fibre Freebox.

Depuis plus de quatre ans, les développeurs Freebox n’ont cessé de le répéter aux abonnés passés au FTTH, “pas de rDNS en IPv6 natif ou en IPv4 natif si ports partagés”.

Pour les moins geeks, cette fonctionnalité est une technique d’interrogation du système de noms de domaine pour déterminer le nom de domaine et d’hôte associé à une adresse IP. C’est le contraire de la recherche DNS directe, plus couramment utilisée, qui consiste à interroger le système DNS pour obtenir une adresse IP.

“La personnalisation des DNS est généralement utile pour une utilisation “avancée” de votre connexion Internet. Cela facilite la mise en place des services Internet (serveur mail, web, …) sur votre connexion. Vous pouvez également plus facilement accéder à distance à votre machine (service ssh)”, mais attention, la mise en place sur une machine de serveurs Internet nécessite un minimum de compétences et de précautions.

Confirmé ici, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. La dernière fois que ça a fonctionné, j'étais en ADSL. Perdu en passant à la fibre. Pas mieux dans d'autres logements fibrés eux aussi. Jusqu'à aujourd'hui… o/ — Cyril Brulebois (@CyrilBrulebois) September 27, 2023

En juillet 2023, un développeur Freebox, face à un mécontentement constant, a expliqué pourquoi l’activation du Reverse DNS pour les abonnés fibre prenait beaucoup de temps. “Certains de nos projets sont connus (upgrade matériel, nouveaux matériels, correction de bugs, etc), d’autres ne le sont pas, mais croyez moi encore quand je dis que si on avait tiré un trait sur le rDNS, je vous l’aurais dit. On s’en occupera quand on aura le temps de le faire complètement. C’est malheureusement complexe car niveau réseau il faut modifier l’architecture”.

Selon les premiers retours d’abonnés, le Reverse DNS fonctionne désormais parfaitement sur les Freebox en fibre optique, mais pas encore en IPV6.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox