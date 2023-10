Canal+ envoie un mail à certains abonnés pour leur annoncer un changement dans leur offre

Début novembre, Disney+ augmentera son abonnement de 3€/mois en lançant dans le même temps une formule à la qualité de visionnage moins élevée au prix de l’offre actuelle. Canal+ prend prend les devants en prévenant ses abonnés.

Canal + commence à informer via un courrier de changements à venir sur le service de SVOD Disney+ inclus dans leur offre. Le mois prochain, la plateforme américaine va faire notamment faire évoluer sa gamme de prix en créant de nouvelles formules.

“De ce fait, à partir du 6 novembre 2023, Disney+ inclus dans votre offre deviendra Disney+ Standard”, indique Canal+. Il s’agit d’une nouvelle formule plus basique qui proposera au prix de l’offre unique actuelle du Full HD au lieu de l’UHD/HDR, et 2 écrans à la place de 4 ou encore de la qualité stéréo 5.1 en lieu et place du Dolby Atmos.

“Vous aurez toujours la possibilité de modifier votre abonnement, ajouter ou retirer des options en toute autonomie vous rendant dans votre Espace Client rubrique Abonnement”, précise toutefois Canal+ dans son courriel. Les abonnés qui souhaiteraient continuer de bénéficier des avantages de visionnage perdus pourront donc à première vue continuer à en profiter en payant un supplément.

Le 1er novembre, Disney+ augmentera de 3 euros son offre actuelle en France, laquelle passera ainsi à 11,99€/mois et sera rebaptisée “Disney+ Premium”, Ceux qui choisiront de ne pas changer de formule seront facturés au nouveau tarif à compter du 6 décembre ou après cette date.

