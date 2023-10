Comment votre nouvelle Freebox arrive jusqu’à chez vous, un parcours millimétré et le plus écologique possible

Dans une vidéo sponsorisée, Brut revient sur le chemin emprunté par les Freebox de leur point de départ en Asie par voie maritime à leur arrivée chez vous. L’opérateur n’aime pas l’avion ni les camions. Il estime réaliser plusieurs dizaines de milliers par an d’économie sur le transport routier. Son objectif est de réduire au maximum l’empreinte carbone.

Aujourd’hui, plus de 7 millions de foyers sont équipés d’une Freebox, mais vous êtes-vous déjà demandés comment les box de l’opérateur arrivent chez vous ? C’est de notoriété publique, le FAI est le seul en France à développer ses Freebox en interne, il pilote leur production de A à Z.

Depuis 5 ans, l’opérateur a pris de nombreuses mesures pour le climat comme renoncer au transport aérien dans la chaîne logistique pour ses Freebox. Cela a exigé une transformation en profondeur de ses process industriels, Free a par ailleurs pris la décision de constituer des stocks plus importants afin de faire face aux aléas du transport maritime. Cela l’a rendu moins vulnérables pendant la pandémie même si il a été contraint exceptionnellement à trois reprises d’opter par un acheminement par avion des masques et des composants électroniques. Côté pollution et à titre de comparaison, le bateau équivaut à 1 tonne de CO2, contre 55 tonnes de C02 pour l’avion, bien que ce moyen de transport soit plus rapide.

Dans une collaboration commerciale avec Brut, Free distille quelques détail supplémentaires aujourd’hui dans une vidéo sur Instagram. Au-delà du transport en bateau depuis l’Asie, on y apprend également que les “conteneurs arrivent au port du Havre puis sont acheminés jusque dans les entrepôts de Free, soit par voie fluviale sur la Seine soit sur des trains de marchandises”. La volonté est de limiter au maximum l’émission de carbone et l’usage du fret routier, les camions polluent nettement plus. Lorsque le transport routier est nécessaire, “les camions et palettes sont chargées à 100% de leur capacité pour optimiser au maximum chaque trajet”. Chez Free, les détails comptent aujourd’hui puisque les fournisseurs d’emballages sont situés au plus près des entrepôts et sites de production de l’opérateur afin de réduire au maximum les distances parcourus par camion. L’opérateur estime l’économie de transport réalisée à plusieurs dizaines de milliers par an. Enfin pour livrer ses Freebox chez les abonnés, Free privilégie les transporteurs “utilisant massivement des véhicules à faible émission”. Il incite également à la livraison en point relais dans les zones urbaines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox