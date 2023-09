Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC

Des énigmes à résoudre et la création d’un petit business sont au programme pour la sélection de cette semaine sur Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Pour démarrer le mois de septembre, deux titres vous sont proposés. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop.

Dans Unsolved Case: Murderous Script, vous et votre partenaire avez beaucoup de travail devant vous. Enquêtez sur les affaires louches et la disparition d’un célèbre avocat. Vous avez peu d’indices, voire aucun. Aurez-vous le courage de découvrir la vérité ? Faites des choix qui influeront sur l’enquête, collectez toutes les preuves, attrapez les criminels et clôturez les affaires avec succès pour accéder à des lieux bonus.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Hundred Days vous confiera la gestion d’un petit domaine viticole abandonné : de la sélection des types de vigne que vous souhaitez cultiver au nom de votre produit final, chaque décision concernant le difficile métier de vigneron sera entre vos mains. Prenez soin de votre vignoble, apprenez à suivre le rythme des saisons, récoltez, étiquetez vos bouteilles et vendez-les sur le marché : chaque choix que vous ferez aura un impact sur la qualité et la quantité du vin que vous produirez et vendrez. Améliorez la réputation de votre entreprise dans le monde entier, développez votre activité et gérez le calendrier serré de vos tâches quotidiennes.

Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Pour en savoir plus, suivez notre tutoriel dédié.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox