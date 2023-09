Free Mobile propose pour la première fois le moins cher des iPhone en version reconditionnée

Vous souhaitez un iPhone à prix cassé ? La version SE 2020 reconditionnée débarque chez Free Mobile avec Certideal.

Du haut de gamme un peu moins moderne, mais à un prix bien plus abordable. Vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne de Free Mobile des iPhone neufs mais aussi reconditionés, c’est le cas des iPhone 8, X, 11 et 12 Pro. Mais aussi de l’iPhone SE 2020 qui vient de faire son entrée dans la boutique en ligne. Reconcditionné par Certideal, partenaire de l’opérateur, ce modèle 64 Go (Grade A) est affiché à 199€ en achat comptant. Via Free Flex il sera demandé aux non abonnés un premier versement de 59€ puis 24 mensualités de 4,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 20€.

Pour les abonnés actuels, le premier versement tombe à 39€ mais les mensualités s’élèveront à 5,99€/mois. Il leur est également proposé de reprendre directement leur ancien mobile en estimant son prix.

L’iPhone SE 2020 dispose de la puce A13 Bionic de l’iPhone 11, et embarque une caméra arrière de 12 Mpx. Il n’est pas compattible 5G. La taille de son écran est de 4.7 pouces. C’est une valeur sûre pour les petits budgets.

