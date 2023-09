Le saviez-vous : Free permet au WiFi des Freebox et à son répéteur de jouer le rôle de videur de boîte de nuit

Autoriser ou bloquer l’accès à son WiFi Freebox, c’est possible avec l’application officielle Freebox Connect.

Gérer son WiFi même quand on ne s’y connaît pas, c’est un jeu d’enfant avec l’application officielle Freebox Connect. Si cette application incontournable disponible sur iOS et Android permet de partager son accès réseau sans-fil en quelques clics via un QR Code ou via SMS, elle dispose d’une fonctionnalité qui permet de déterminer les plages horaires durant lesquelles vous souhaitez que votre Wi-Fi soit désactivé. Mais aussi d’activer des restrictions et de choisir quels appareils (ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, etc) peuvent se connecter ou non au réseau WiFi.

Disponible dans la rubrique “Réseau” de l’application, cette fonctionnalité désactivée par défaut, permet d’autoriser l’accès à une liste définie d’appareils ou au contraire de bloquer l’accès. Il est proposé de choisir un appareil déjà identifié ou d’en ajouter un en saisissant l’adresse MAC. Cela implique qu’un nouvel appareil ne pourra pas se connecter à votre Wi-Fi tant qu’il n’aura pas été ajouté à la liste blanche. Mieux vaut s’en rappeler le jour où vous aurez des invités souhaitant connecter un nouvel appareil. Depuis 2021, les répéteurs WiFi Pop peuvent être utilisés avec le filtrage MAC par liste blanche.

La création de ces listes peut s’effectuer aussi depuis Freebox OS, le système d’exploitation accessible depuis un navigateur Web sur ordinateur (Chrome, Edge, Firefox, Opera, etc.),

Freebox Connect est aussi dotée de l’option “Verrouillage” disponible dans “Plus”, laquelle vous permet de restreindre l’accès à l’application. De quoi empêcher que des petits malins profitent que vous ayez le dos tourné pour désactiver leurs pauses internet. L’activation du verrouillage impose un code à quatre chiffres à l’ouverture de l’application ou une identification via Touch ID.

