Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les chaînes Canal+ offertes mais pas pour tous, des mises à jour et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Séisme : Free met au clair la chaîne de référence 2M Maroc sur son offre TV jusqu’au 30 septembre. Plus d’infos…

Nouveau : Free offre Canal+ et ses chaînes pendant 6 mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta avec un engagement d’1 an. Plus d’infos…

De nouveaux films débarquent gratuitement sur Oqee Ciné : Intersections, World invasion : Battle Los Angeles. L’invité, Nuits blanches à Seattle, Raccroche ! Mon espion préféré et Dans la ligne de mire. Plus d’infos…

Free améliore Oqee sur iPhone, iPad et Apple TV avec une nouveauté. Il est désormais possible de lire une VOD directement via Chromecast sur mobile. Plus d’infos…

Le FAI a également déployé une nouvelle mise à jour de Freebox Files sur Android et iOS. Au programme, “une évolution et un redesign de la rubrique « En savoir plus sur le client VPN ». Le temps de chargement pour l’ouverture des vidéos sur des applications tierces a également été optimisé. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : découvrez deux nouveaux jeux PC gratuits. Ozymandias, un jeu de gestion très poussée où vous devez monter votre empire et Absolute Tactics : Daughters of Mercy, un RPG d’aventure au tour par tour qui apporte une touche moderne aux jeux classiques de style tactique. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile a offert 2h d’appels et les SMS aux abonnés 2€ et 19,99€ pour leur permettre de communiquer jusqu’au 15 septembre inclus avec leurs proches au Maroc. Plus d’infos…

Les nouveaux iPhone 15 débarquent en précommande chez Free Mobile. Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max sont proposés avec une offre de remboursement d’une valeur de 50€, ils seront disponibles à la livraison le 22 septembre prochain. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Vol des données d’abonnés : Free se fait hacker et porte plainte. Plus d’infos…

Assistance de proximité Freebox et Free Mobile : Déjà 109 Free Proxi déployés et d’autres en approche. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : lancement d’une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV, elle est dédiée à la sitcom Victorious. Plus d’infos…

2 ans d’existence pour la page officielle Free_1337, cela se fête. Un Motorola Razr 40 est en jeu. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox